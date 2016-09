Após 'incidente diplomático' de Trump, Hillary rejeita visita ao México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, declarou que não vai aceitar o convite do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para visitar o país. A decisão foi tomada depois que seu rival republicano, Donald Trump, foi ao país vizinho e criou o que ela chamou de "incidente diplomático". Em entrevista à rede de TV ABC, Hillary respondeu apenas "não" quando foi perguntada sobre uma possível viagem ao México durante sua campanha presidencial. Segundo a democrata, Trump "não sabia como se comunicar de forma eficiente com um chefe de Estado. "Ele saiu dizendo uma coisa e o presidente mexicano o contradisse quase imediatamente", disse Hillary sobre o encontro. A ministra de Relações Exteriores do México, Claudia Ruiz Massieu, declarou que o governo mexicano continua em contato com a campanha da democrata. "Entendemos e respeitamos sua decisão de propor o momento para ter uma reunião", disse. ENCONTRO E TENSÃO Em meio a uma campanha eleitoral que tem dado muita atenção à situação dos imigrantes nos Estados Unidos, o presidente mexicano convidou Trump e Hillary para uma visita ao país. O republicano esteve no México na semana passada, fez discursos contraditórios e acabou sendo chamado de "grande ameaça" por Peña Nieto. A visita também criou problemas para o mexicano, que passou a ser criticado internamente por ter se reunido com Trump. Após a visita, o México estaria estudando a possibilidade de revogar uma série de tratados bilaterais -incluindo o acordo de 1848 que transferiu metade de seu território aos Estados Unidos- se o candidato republicano chegar à Presidência e rasgar o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta).