Homem é preso por furtar poste de luz no interior do Paraná

Um homem foi preso pela segunda vez em uma semana nessa segunda-feira (5) em Cornélio Procópio, na Região Norte do Paraná, suspeito de furtar um poste. De acordo com a Polícia Militar (PM), a estrutura de iluminação foi arrancada de uma praça da cidade.

Ele também teria furtado uma bicicleta. O rapaz pretendia vender os objetos a um ferro-velho e, com o dinheiro, viajar para São Paulo. A polícia recebeu denúncia de que um homem estava carregando um poste de iluminação pública na Avenida Alberto Carazai. Durante o patrulhamento, foi localizado um poste no interior do quintal de uma casa.

Em contato com o dono da residência, ele confessou o crime e disse ter tirado o poste de uma praça da cidade para vender por quilo.

O poste furtado precisou ser levado para a delegacia pelos policiais. A imagem inusitada mostra os PMs com o poste dentro da viatura. Enquanto um segurava a estrutura o outro dirigia.

