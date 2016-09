Próxima da queda para a Série D, Lusa terá o Canindé leiloado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Próxima do rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa pode perder em breve até a sua casa. Avaliado em R$ 154.296.529,68 o estádio do Canindé vai leilão a partir do dia 7 de novembro. O valor será usado para quitar dívidas trabalhistas. A ação original, de 2002, é do ex-jogador Tiago de Moraes Barcellos, que cobra cerca de R$ 5 milhões. Após o acordo, o clube quitou só metade do valor, o que levou o jogador a procurar outra vez a Justiça, que determinou o leilão. No processo, são citados outros sete atletas que passaram pelo clube. Débitos da Lusa perante à prefeitura e dívidas referentes a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) nos anos de 2005, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 também constam no processo. Dentro dos gramados, a Portuguesa está muito próxima do rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, equivalente à 4ª e última divisão Nacional. Faltando duas rodadas para o término da Série C, o clube está na penúltima colocação com 11 pontos -quatro a menos do que o Macaé, primeiro fora da zona da degola. Para escapar do rebaixamento, a equipe do Canindé precisa vencer o já rebaixado Guaratinguetá e o Tombense, que briga pela classificação para as quartas de final, além de torcer para o Macaé somar no máximo dois pontos nas duas rodadas. O time do Rio de Janeiro enfrenta o Juventude e o Botafogo-SP, clubes que brigam pela classificação para as quartas de final. Desde o caso Héverton, quando perdeu quatro pontos pela escalação irregular do jogador na última rodada da Série A do Brasileiro de 2013 e caiu para a Série B, a Portuguesa acumula um rebaixamento por ano. Em 2014, caiu para a Série C. No ano passado, foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista.