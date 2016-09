Lutador de MMA decide doar órgãos do filho morto atropelado por idosa

(foto: Facebook)

O lutador de MMA Marcus Kowal decidiu doar os órgãos de seu filho Liam, de 1 ano e 3 meses. O bebê morreu no domingo após ser atropelado por uma mulher de 72 anos numa faixa de pedestres na Califórnia, nos Estados Unidos.

Kowal escreveu sobre a morte do filho no Facebook e disse que estava inconsolável. “Eu gostaria de agradecer a todos pelas nossas mensagens. Nosso bebê teve morte cerebral há cerca de uma hora. Ele lutou bravamente. Os médicos chegaram a ressucitá-lo e seu coração ainda está batendo, mas seu cérebro não está mais funcionando. Nossos corações estão partidos e há um vazio na minha alma, mas vamos passar por isso”, disse ele.

Já na segunda-feira ele falou que tinha decidido doar os órgãos do bebê. “Isto não é fácil de escrever, mas Liam vai doar seus órgãos e seu pequeno coração poderá fazer uma outra criança viva e outros pais não precisarão passar pelo que passamos”, escreveu Kowal.

Segundo o jornal “New York Daily News”, o acidente que causou a morte do bebê ocorreu no sábado à tarde. Liam estava com uma tia, de 15 anos de idade, que o empurrava num carrinho de bebê quando a senhora bateu nos dois. Donna Marie Higgins, de 72 anos, fugiu do local. Testemunhas a perseguiram e ela foi presa pela polícia.

A adolescente, que é irmã da mãe do bebê, Mishel Eder, ficou ferida sem gravidade. “Como qualquer pessoa pode imaginar, eles estão completamente chocados, desolados, e têm um longo caminho pela frente”, disse um amigo da família.