Fãs veem Michael Jackson em foto da filha do cantor

Uma foto postada pela filha do cantor Michael Jackson, Paris Jackson, está causando rebuliço entre os fãs do cantor. Nas imagens, a menina aparece num carro e os fãs juram que uma sombra no banco de trás é o cantor. Um vídeo publicado no Youtube.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, após uma overdose de medicamentos. A filha do rei do Pop, Paris Jackson, completou 18 anos em abril.