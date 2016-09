A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria do Governo Municipal, oficiou nesta terça-feira (6) o Ministério da Justiça e Cidadania e o Incra sobre a interdição de um trecho da Rua Dr. Faivre, entre as avenidas Sete de Setembro e Visconde de Guarapuava, e solicitou atenção especial dos dois órgãos para um entendimento com os manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para a liberar o mais rápido possível o tráfego na região.

A Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) alerta os motoristas para que redobrem a atenção ao transitar pelas avenidas Pres. Affonso Camargo, Sete de Setembro e Visconde de Guarapuava, na região central da cidade, que estão com o tráfego mais lento devido à interdição na Rua Dr. Faivre.

O desvio de trânsito da Rua Dr. Faivre pode ser feito pela Av. Sete de Setembro, Rua Mariano Torres e Rua Nilo Cairo.