Wagner Moura (foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix confirmou nesta terça (6) a renovação de 'Narcos' para, pelo menos, mais duas temporadas -a terceira está prevista para 2017. Um teaser divulgado pela empresa mostra o temido traficante Pablo Escobar, interpretado por Wagner Moura, desaparecendo gradualmente enquanto um novo personagem aparece. Sem mais detalhes, o vídeo anuncia apenas que "a carreira tem que continuar", sugerindo que um novo traficante tomará o posto de Escobar nos próximos episódios, após os dias finais do líder do cartel de Medellín narrados na segunda temporada. A série mostra o confronto das forças policiais com os chefões do tráfico de drogas no final dos anos 1980 e mostra a propagação da cocaína nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com a empresa, José Padilha ("Tropa de Elite") e Eric Newman ("Filhos da Esperança") continuam como produtores executivos. A segunda temporada está disponível no catálogo do serviço de vídeos sob demanda desde a última sexta (2).