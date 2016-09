Depois de tratamento de saúde, José Carlos Bumlai volta à prisão

Chegada à prisão (foto: Geraldo Bubniak)

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Investigado na Operação Lava Jato, o pecuarista José Carlos Bumlai voltou à prisão nesta terça-feira (6). O empresário, que tem 71 anos, se apresentou à Polícia Federal em Curitiba pela manhã, por volta das 10h, vestindo agasalho e tênis, a passos lentos. Ele não falou com a imprensa. Bumlai estava em prisão domiciliar havia cinco meses para o tratamento de um câncer na bexiga, além de uma cirurgia cardíaca. Réu sob suspeita de repassar dinheiro ao PT e de tentar obstruir as investigações da operação, Bumlai ainda é investigado por benfeitorias no sítio de Atibaia (SP), que pertenceria ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem é amigo. A defesa do pecuarista, que diz que ele foi usado pelo PT como "o trouxa perfeito", pedia a prorrogação da prisão domiciliar, argumentando que seu estado de saúde é grave e requer cuidados médicos. O juiz federal Sergio Moro, porém, entendeu que os indícios contra o pecuarista "se agravaram" e que a saúde do réu se encontra "estabilizada", já que o tumor regrediu e o tratamento contra a doença foi finalizado. As novas etapas do tratamento serão aplicadas na própria carceragem da Polícia Federal em Curitiba, determinou o magistrado -ou, se necessário, em hospitais privados da cidade, com escolta policial.