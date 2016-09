Greve dos bancários fecha 194 agências de Curitiba; centro é o mais afetado

(foto: Joka Madruga/Seeb)

Das 530 agências de Curitiba, 194 não abriram neste primeiro dia de greve dos bancários. A maior adesão, segundo o balanço do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região Metropolitana, a paralisação atinge mais as agências da região central da cidade. Os bancários de Curitiba e região iniciaram às 0h00 desta terça-feira, 6 de setembro, greve por tempo indeterminado.

A paralisação segue a orientação do Comando Nacional dos Bancários, para que funcionários de bancos de todo o país cruzem os braços. A expectativa é que os 18.500 trabalhadores da base do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região integrem a greve nos próximos dias. Em Curitiba, já na manhã desta terça-feira (06), amanheceram fechados os principais Centros Administrativos e departamentos da Caixa Econômica Federal, dos Banco do Brasil, HSBC, Bradesco, Santander e Itaú. O balanço de agências fechadas em Curitiba e Região Metropolitana deve sair no início da tarde.

A proposta apresentada pela Fenaban de reajuste de 6,5%, abaixo da inflação do período,mais abono de 3 mil (não incorporado ao salário), trazendo perdas de 2,8% nos salários, foi rejeitada pelos bancários que definiram em assembleia, realizada na última quinta-feira (1), pela greve.

Na avaliação do dirigente sindical Genesio Cardoso, a greve começou forte nos bancos públicos e privados e que a ampliação do movimento é fundamental para quebrar a intransigência da Fenaban.

"Com o slogan da campanha "Só a luta te garante", a expectativa é que a unidade e a adesão de todos fortaleçam o movimento para que sejam retomadas as negociações, com propostas que contemplem as reivindicações", afirma Genesio Cardoso.



O dirigente lembra ainda que apesar das agências fechadas, ficam garantidos para a população os serviços de auto atendimento e compensação de cheques.

O Sindicato lembra a todos os bancários e população que a greve é um direito constitucional previsto em seu art 9° e garantido pela Lei de Greve Nº 7.783/89, lei esta que prevê a compensação bancária como serviço essencial.

Durante a greve, o sindicato disponibiliza um número de Whatsapp para que os bancários entrem em contato, denunciando práticas antissindicais dos bancos ou tirando suas dúvidas. Anote: (41) 9989-8018.