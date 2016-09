Jejum de vitórias faz Vasco ser o lanterna da Série B no returno

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A liderança ainda está mantida, mas o jejum de vitórias que já dura seis partidas liga o alerta. Considerando somente o returno, o Vasco, hoje, é o lanterna da Série B com apenas dois pontos conquistados em quatro jogos. O momento ruim faz até mesmo alguns torcedores se mobilizarem. Na internet há uma convocação para um protesto pacífico em São Januário nesta quarta-feira (7). Com apenas 18 anos, o jovem volante Douglas Luiz já está conhecendo de perto a pressão de uma má fase em um clube grande. "Nosso time é grande e vive de vitórias. Se estivermos nesta situação, vamos ser cobrados. A torcida pega no pé mesmo, estamos em uma má sequência, a cobrança vai existir. Nossa conversa é sempre a mesma, o Jorginho confia em nós e não podemos nos abater", declarou. Embora ainda seja líder, o Vasco viu diminuir sua diferença em relação ao quinto colocado para apenas três pontos. Técnico da equipe, Jorginho terá a semana inteira para trabalhar, já que o time só entra em campo neste sábado (10), quando enfrenta o Oeste em São Januário.