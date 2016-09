Lesão e divergência com recuperação afastam Marquinhos do São Paulo

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Até a última quinta-feira (1º), Marquinhos era praticamente certo como reforço do São Paulo, mas sofreu uma lesão. Agora, o atacante está cada vez mais distante do clube do Morumbi, e a tendência é de que volte ao Internacional –exames e divergências entre os clubes quanto ao prazo de recuperação o afastam da capital paulista. Marquinhos fez exames no São Paulo na sexta-feira (2), e foi constatado um estiramento no músculo posterior da coxa –lesão tipicamente curada em três semanas. Não é possível, entretanto, saber a data exata na qual ocorreu a contusão, o que coloca o prazo de recuperação em torno de duas semanas. A previsão é bem diferente da que havia sido passada ao clube do Morumbi antes da chegada do atacante: pessoas ligadas ao jogador e ao Internacional acreditam que ele teria condições de jogo até esta sexta-feira –diagnóstico bem diferente. No momento, a tendência é de que a contratação de Marquinhos não se concretize. O São Paulo busca opções imediatas para o setor ofensivo, e um prazo de recuperação que ultrapasse duas semanas é considerado longo demais. Uma decisão final pode ser anunciada a qualquer momento. Enquanto isso, o clube encaminhou a chegada de Robson, do Paraná, que atua tanto pelos lados do campo como centralizado, e marcou oito gols na Série B. Assim como ocorreu com Jean Carlos e ocorreria com Marquinhos, os moldes são de empréstimo até o fim do Paulista 2017, com preço fixado para compra.