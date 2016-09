Viaduto Santo Amaro é liberado para trânsito de carros em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase sete meses depois de um acidente envolvendo dois caminhões abalar a estrutura do viaduto Santo Amaro, que passa sobre a avenida Bandeirantes (zona sul de São Paulo), a via foi totalmente liberada para trânsito de carros. Os pedestres ainda não podem circular pelo viaduto. Segundo a Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras), as faixas da pista sentido bairro e a faixa central da pista sentido centro foram liberadas na madrugada desta terça-feira (6). No dia 29 de agosto, a secretaria já havia liberado as duas faixas da pista sentido centro para tráfego de carros. Com isso, as duas pistas, com três faixas de rolamento cada, sendo duas para carros e uma para os ônibus, estão com a circulação normalizada. O viaduto permaneceu completamente interditado até dia 25 de fevereiro, quando duas faixas foram liberadas para a passagem de ônibus -no total, 25 linhas passam sobre a via. Depois, em março, a administração municipal liberou os taxistas. Contudo, o viaduto ainda não foi liberado para a circulação de pedestres já que as obras da calçada e da parte de segurança da via ainda estão em fase final. De acordo com a secretaria, as calçadas -que agora estão na duas laterais do viaduto- já foram concretadas, mas ainda falta a colocação de gradis nas cabeceiras no sentido centro/bairro, nas rampas de acesso e a instalação da iluminação. Já no sentido contrário, os gradis já foram colocados. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que os pedestres devem realizar a travessia por baixo do viaduto, onde podem atravessar com segurança pela faixa de pedestre. A expectativa é que o trânsito melhore um pouco na região com a liberação do tráfego de carros no viaduto. Na reforma, a gestão Fernando Haddad (PT) aproveitou para aumentar o vão central do viaduto, passando de 4,4 metros para 5,6 metros. Na parte inferior, segundo a secretaria, depois de finalizar o reforço estrutural na parte superior e da nova pavimentação, o viaduto recebeu jatos de concreto. Questionada sobre a estimativa de gasto para a reforma do viaduto, a secretaria informou que só depois da última medição é que divulgaria o valor final da obra. ACIDENTE No dia 13 de fevereiro, uma batida de dois caminhões na avenida dos Bandeirantes, causou um incêndio que abalou a estrutura do viaduto. Desde então, o viaduto passou por obras e foi sendo liberado aos poucos ao tráfego. Um dos veículos, um caminhão-tanque, estava carregado com cerca de 40 mil litros de álcool e de gasolina e pegou fogo após a batida. O segundo caminhão transportava açúcar. Ninguém se feriu. No dia 16 de fevereiro, o prefeito Fernando Haddad (PT) chegou a afirmar que a chance de recuperação da estrutura era de apenas 5%, completando que a demolição do viaduto era quase tida como certa. Porém, após três laudos contratados, a administração municipal desistiu da ideia. "Contrariamente às expectativas iniciais, apontadas pela maior parte dos especialistas de que a gente deveria demolir o viaduto, os laudos apontam que é possível a recuperação", afirmou o secretário municipal de Obras, Roberto Garibe, na época. Logo em seguida, em uma rede social, o ex-prefeito de São Paulo Paulo Maluf (PP) disse que obra sua não cai nem "com explosão". "A Prefeitura de São Paulo desistiu de demolir o viaduto Santo Amaro, que é minha obra dos anos 70. Além de ser uma obra boa, pois resistiu à explosão, deixaria a região um caos sem ela. Obra minha não cai nem com explosão". Maluf inaugurou a obra durante a primeira gestão como prefeito de São Paulo, entre 1969 e 1971, designado pelo regime militar.