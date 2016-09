Explosão de carro-bomba deixa ao menos 12 mortos em Bagdá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão de um carro-bomba na noite desta segunda-feira (5), próximo a um hospital no centro de Bagdá, deixou pelo menos 12 mortos. A facção terrorista Estado Islâmico assumiu responsabilidade pelo ataque. Um furgão explodiu pouco antes da meia-noite, provocando incêndios em várias lojas próximas. Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas e 15 carros foram destruídos pela explosão. A ação ocorreu no bairro de Karrada, não longe do local do brutal ataque que em julho deixou mais de 300 mortos, no pior ataque com bomba da história da capital iraquiana.