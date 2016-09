(foto: Rede News 24 horas)

Um assalto a uma loja do Shopping Popular, no Capão Raso, na manhã desta terça-feira (6) acabou com muito pânico, duas pessoas baleadas e um morto. Os feridos são um assaltante e um policial militar. O outro assaltante morreu na ambulância a caminho do Hospital do Trabalhador.

Mais informações em breve no Plantão de Polícia