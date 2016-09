Trailer de documentário sobre Oasis narra ascensão dos irmãos Gallagher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trailer de "Supersonic" compõe uma breve linha do tempo dos irmãos Gallagher, desde a infância em Manchester, na Inglaterra, até à fama em apenas três anos e às consequente aparições em tabloides. O clima de nostalgia predomina no aperitivo do documentário sobre a banda Oasis, dos mesmos produtores de "Amy" (sobre Amy Winehouse), Asif Kapadia and James Gay-Rees, que concebe um olhar sobre a banda que se tornou uma das maiores representantes do rock nos anos 1990. No Twitter, Liam Gallagher se manifestou ao assistir ao trailer: "Devo dizer que eu me deparei com algo muito poderoso e super real". O músico aproveitou a ocasião para confirmar sua presença na estreia do documentário, "ao contrário de outras pessoas". Os irmãos não se pronunciaram sobre um possível reencontro. O documentário deve estrear em outubro nos cinemas britânicos e ainda não tem previsão para ser exibido no Brasil.