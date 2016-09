Rede Fox News pagará US$ 20 milhões por assédio sexual de ex-diretor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de TV americana Fox News terá que pagar uma indenização de US$ 20 milhões (cerca de R$ 65 milhões) à ex-apresentadora do canal Gretchen Carlson. A decisão foi tomada depois que Carlson processou o ex-diretor-geral da rede Roger Ailes, 76, por assédio sexual. "Lamentamos e pedimos desculpas pelo fato de Gretchen não ter sido tratada com o respeito e dignidade que ela e todos os nossos colegas merecem", disse a empresa dona da Fox em um comunicado. Ailes renunciou ao cargo em julho, duas semanas depois de ele ter sido denunciado por Carlson, que se queixou de ter sido demitida por rejeitar as propostas sexuais do diretor. Um mês após deixar à presidência da Fox News, Ailes passou a aconselhar o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, 70, de quem é amigo. Sua função seria ajudá-lo a se preparar para debates Com apoio financeiro de Rupert Murdoch, Ailes fundou em 1996 a Fox News, de perfil conservador e campeã de audiência entre canais de notícias nos EUA. Ailes já assessorou os ex-presidentes Richard Nixon, Ronald Reagan e George Bush pai. Sua derrocada na Fox começou após Gretchen Carlson processar o ex-patrão. "Acho que eu e você deveríamos ter feito sexo faz tempo. Os dois estariam se sentindo melhor", teria dito Ailes, segundo ela. Depois de Carlson, ao menos 20 mulheres disseram que ele também as assediou. Ailes refutou as acusações, e Trump afirmou se sentir "muito mal" por ele.