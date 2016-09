'Todos confiam na recuperação do Brasil', diz Meirelles ao voltar da China

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao retornar da viagem à China para reuniões do G20, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na manhã desta terça-feira (6) que os países que participaram do encontro demonstraram interesse em conhecer a situação do Brasil e disse que "todos confiam na recuperação do país". "Todos tinham muito interesse para saber o que está acontecendo no Brasil. [...] Todos confiam na recuperação do Brasil, estão preparados para considerar seriamente a hipótese de investimento aqui", afirmou o ministro. Meirelles não comentou a Operação Greenfield, deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (5), que investiga prejuízos nos quatro maiores fundos de pensão de estatais do país -Funcef (dos funcionários da Caixa), Petros (Petrobras), Previ (Banco do Brasil) e Postalis (Correios). Foram feitas buscas em empresas que receberam recursos dos fundos, entre elas a Eldorado Celulose, do grupo J&F, que administra a JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Meirelles já foi presidente do conselho da J&F. "Estou chegando de viagem e vou me informar sobre o que está acontecendo", afirmou, ao ser questionado sobre o assunto.