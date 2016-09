SILAS MARTÍ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa série de homenagens a Tunga, que morreu há três meses, o Instituto Inhotim, nos arredores de Belo Horizonte, refaz nesta semana algumas das performances mais célebres do artista, entre elas "Xifópagas Capilares", em que duas meninas gêmeas presas pelos cabelos andam pelo museu. "True Rouge", a famosa instalação com frascos de líquido vermelho suspensos num emaranhado de linhas negras, também servirá de cenário para uma ação da coreógrafa Lia Rodrigues, parceira de trabalho do artista. Ali, homens e mulheres nus vão espalhar gelatina vermelha por seus corpos e pela obra. Esse trabalho, aliás, inaugurou o primeiro pavilhão do Inhotim, em 2006. O museu do magnata do minério Bernardo Paz ficou dez vezes maior desde que abriu as portas há uma década. Hoje tem uma acervo de cerca de 1.300 peças de grandes estrelas da arte contemporânea e se tornou uma das instituições mais respeitadas no mundo. No mesmo tom de "True Rouge", uma sopa vermelha também será servida perto da peça "Deleite", enquanto histórias escritas por Tunga serão lidas. Também integram a comemoração dos dez anos do Inhotim a inauguração de duas novas montagens para as galerias Mata e Lago, espaços do museu reservados a mostras coletivas. Enquanto a primeira passa a exibir trabalhos de artistas mais jovens da coleção, como o argentino Pablo Accinelli, a espanhola Sara Ramo e os brasileiros Erika Verzutti e José Damasceno, a segunda reabre com peças de nomes já consagrados, como Cildo Meireles, Cao Guimarães e Rivane Neuenschwander, Claudia Andujar, Iran do Espírito Santo, entre outros. Mais um trabalho de Luiz Zerbini também passa a ser exposto na galeria Praça, e a performance "Marra", de Laura Lima, também voltará a ser encenada nesta quinta. INAUGURAÇÕES 2016 QUANDO nesta quinta (8), das 9h30 às 16h30; a área central do parque continua aberta até as 22h ONDE Instituto Inhotim, r. B, 20, Brumadinho (MG); informações sobre programação e acesso ao museu em inhotim.org.br; tel. (31) 3194-7300 QUANTO R$ 25