Homens armados de fuzis e pistolas fecham túnel no centro do Rio

MARCO ANTONIO MARTINS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um grupo de homens armados de pistolas e fuzis tentaram roubar os motoristas que trafegavam pelo túnel Prefeito Marcello Alencar, que liga a revitalizada zona portuária do Rio ao aeroporto Santos Dumont, no centro. A ação aconteceu por volta das 19h do dia 1° de setembro e foi flagrada pelas câmeras do circuito interno de TV. A Porto Maravilha, concessionária que administra a via, precisou fechar o túnel. Não houve registro de vítimas. No vídeo, um carro com cinco criminosos entra em alta velocidade na via expressa. Quatro homens armados descem do carro e apontam as armas para um veículo que vinha logo atrás. O motorista acelera e consegue fugir do bloqueio do grupo. Eles depois correm pela via até retornar ao carro. A Polícia Militar explicou que policiais que atendem a região foram mobilizados, mas nenhum criminoso foi encontrado quando chegaram ao local. A ousadia surpreendeu as autoridades. Há dez dias, o secretário da Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, decidiu retirar os fuzis dos policiais por considerar não ser preciso utilizar a arma na região. Mesmo para o patrulhamento das vias expressas. O túnel Prefeito Marcello Alencar têm 3.382 metros de extensão por onde circulam, segundo a concessionária, cerca de 110 mil veículos por dia. O túnel, sentido aterro do Flamengo, foi aberto no dia 19 de junho deste ano. Já no sentido avenida Brasil e ponte Rio-Niterói, os motoristas tiveram acesso liberado no dia 21 de julho. A Prefeitura do Rio considera a via fundamental para desafogar o trânsito no centro da cidade.