Erundina diz que irá à votação contra Cunha

ANA LUIZA ALBUQUERQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em panfletagem no Largo Santa Cecília, no centro da cidade, a candidata à Prefeitura de São Paulo Luiza Erundina (PSOL) disse que estará na votação de cassação do mandato do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB). A sessão está marcada para o dia 12 de setembro. "Estarei lá. Sem o PSOL, o Cunha ainda estaria na Presidência [da Câmara dos Deputados]. Nós encaminhamos o processo", afirmou. "Não tenho faltado às sessões de votação. Atuação de parlamentar é lá e cá". Seu vice, o deputado federal Ivan Valente (PSOL), disse que o partido estará "em massa" na votação e que "combaterá qualquer manobra do plenário". Segundo o parlamentar, nove partidos assinaram um compromisso de que estariam presentes na sessão, o que garantiria o quorum necessário. "Vamos cobrar o compromisso que fizemos com vários líderes de que as bancadas estarão presentes, inclusive PSDB e DEM". O presidente da Câmara Rodrigo Maia tem afirmado que não haverá sessão sem que mais de 400 dos 512 parlamentares tenham registrado presença no painel eletrônico. Para que Cunha perca o mandato, são necessários os votos de ao menos 257 deputados. PROPOSTAS Durante a caminhada, Erundina afirmou que, caso eleita, dará seguimento ao programa Braços Abertos, da atual prefeitura de Fernando Haddad (PT). "Vamos expandir e descentralizar a atenção de acordo com as necessidades. Cada caso tem uma origem", disse. "Para os que não têm condição nenhuma, vamos criar condomínios". Questionada sobre a verba para a construção desses condomínios, a candidata afirmou que "vai cobrar a dívida ativa e quem não paga devidamente o IPTU", financiar atividades produtivas e ativar o desenvolvimento local. "Vamos pegar a questão econômica com força, não vamos só administrar o orçamento." 'NORDESTINO NÃO FAZ BESTEIRA' Em conversa com um camelô, Erundina ressaltou que "está na política há mais de 40 anos, mora no mesmo apartamento e tem a mesma vida". "Você é nordestino, não é?", perguntou ao ambulante. Frente à afirmativa, Erundina completou: "E você acha que nordestino sério faz besteira?".