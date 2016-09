Cardeal segue eleição local e confirma psicóloga como nova reitora da PUC-SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A professora e psicóloga Maria Amalia Pie Abib Andery foi confirmada como nova reitora da PUC-SP para o período 2017-2020. Quem deu o aval, nesta segunda-feira (5), foi o presidente da Fundação São Paulo (mantenedora da universidade), cardeal dom Odilo Scherer, também arcebispo de São Paulo. A confirmação se dá após o imbróglio que envolveu a nomeação da atual reitora da PUC-SP, Anna Maria Marques Cintra. Em 2012, ela foi nomeada após ter sido a terceira na votação da comunidade local, fato que originou protestos e greve de estudantes e até decisão liminar da Justiça contra a nomeação. Neste ano, foi diferente. Maria Amalia foi a candidata que recebeu mais votos no processo de consulta à comunidade da PUC-SP e acabou confirmada como reitora pelo presidente da fundação. Graduada em psicologia pela PUC-SP em 1975, a futura reitora tem mestrado pela Universidade de Manitoba, no Canadá (77), e doutorado também pela Pontifícia Universidade Católica (90). Faz parte da equipe de Anna Maria, ocupando o cargo de pró-reitora de Pós-Graduação Na PUC-SP desde 1978 (como auxiliar de ensino de metodologia científica), Maria Amalia se tornou professora associada em 1996 e titular seis anos depois. CRISE A PUC-SP tem enfrentado momentos difíceis principalmente nos últimos dez anos. Dívidas bancários, por exemplo, levaram a instituição a cortar 30% dos professores em 2006. Apesar de a situação financeira ter melhorado, a escola seguiu com medidas de contenção –cursos deficitários, por exemplo, foram fechados. No ano passado, a instituição fechou o campus de Barueri, na Grande SP, aposta da PUC-SP contra a crise.