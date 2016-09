Apesar de vandalismo, PM não vai reforçar segurança para protestos do feriado

Vandalismo no protesto de domingo (foto: Franklin de Freitas)

Apesar dos atos de vandalismo e depredação nas duas últimas manifestações contra o presidente Michel Temer, a Polícia Militar do Paraná não vai reforçar a segurança nos eventos. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o 12º Batalhão da PM vai manter a mesma tática das manifestações anteriores: o protesto será acompanhado de longe pelos policiais, que só intervirão em casos de perigo à ordem. "É preciso garantir o direito livre à manifestação", afirmou a assessoria. Também haverá carros para garantir a segurança no trânsito.

Nos dois últimos protestos não houve presos porque não houve flagrante dos atos de vandalismo, mas, segundo a PM, os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Para esta terça-feira (6), dois atos contra Temer foram marcados, ambos com concentração na Praça 19 de Dezembro, no centro da cidade. Nesta quarta-feira (7) será realizado um protesto contra atos de vandalismo, convocado por empresários do setor de bares e entretenimento.

Os atos desta terça foram convocados pelo Facebook: “Fora Temer - Diretas Já”, organizado pelo grupo CWB Contra Temer; e “Avante - Levante Feminista Contra Temer 2”. A concentração está marcada para as 18 horas, na Praça 19 de Dezembro. Os dois atos estão previstos para terminar às 22 horas. Dos 14 mil convidados para o primeiro ato, 1,4 mil haviam confirmado presença até a noite de segunda-feira (5). O segundo protesto tinha 150 presença confirmadas até segunda-feira.

O CWB Contra Temer é o mesmo grupo que organizou os protestos de quinta-feira da semana passada, quando prédios foram atacados no Centro da cidade, e do último domingo, em que manifestantes apedrejaram e picharam a sede do diretório estadual do PMDB, carros, um bar e a sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Os atos de vandalismo duraram cerca de 30 minutos, mas ninguém foi detido, apesar da Polícia Militar ter acompanhado a passeata.