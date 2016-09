Corinthians anuncia acordo de patrocínio com cervejaria espanhola

DANILO LAVIERI E GUILHERME COSTA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta terça-feira (6) que fechou acordo de patrocínio com a cervejaria espanhola Estrella Galicia, empresa que já apoia o Deportivo La Coruña e o Celta, ambos do futebol espanhol. O contrato é válido por três anos. O patrocinador deve pagar R$ 10 milhões por ano ao clube. O logotipo da Estrella Galicia não será estampado no uniforme de jogo, apenas nas roupas de treinamento e viagens devido a uma lei que impede a exposição de marcas de bebidas alcoólicas em camisa de jogo. "O Corinthians em 2016 cresce dois dígitos no quesito patrocínio diante de um mercado difícil. Isso é resultado de um estudo que nós conduzimos no ano passado, que tentou mostrar quais eram os negócios em potencial", Gustavo Herbetta, diretor de marketing do Corinthians. O diretor lamenta a restrição do patrocínio na camisa principal. "Se pudéssemos usar a marca no uniforme de jogo, o patrocínio seria muito maior". "Se considerarmos [ganhos] com material esportivo, a meta supera R$ 70 milhões. Esse patrocínio com a Estrella Galicia vem para somar". PARCERIA COM A AMBEV Antes do anúncio do novo patrocinador, o Corinthians encerrou parte da parceria que mantinha com a Ambev. O acordo iria até 2017, mas foi quebrado após reunião na última segunda-feira (5) por decisão do clube alvinegro. A medida foi necessária para que o time paulista pudesse fechar o acordo com a marca espanhola de cerveja, que não pertence ao grupo. Em meio a uma crise financeira, o Corinthians busca novas fontes de receita para tentar minimizar as dificuldades em manter um time competitivo. Nos últimos dias, o time negociou André, Luciano, Bruno Henrique e Elias. A negociação com a Estrella vinha se arrastando ao longo das últimas semanas e foi facilitada pelo fato de o CEO da marca no Brasil ser um ex-conselheiro corintiano: Fábio Rodrigues. Apesar da quebra do vínculo, Corinthians e Ambev decidiram por manter uma parte do acordo. O time paulista continuará patrocinado pela Gatorade, bebida que ajuda os atletas a repor líquidos e sais minerais e é distribuída pela Ambev no Brasil. Além disso, os dois optaram pela continuidade do Movimento Por Futebol Melhor, que consiste em incentivos aos programas de sócio-torcedor de diversos clubes do país. O Movimento, aliás, já gerou uma receita anual de R$ 400 milhões e já totalizou R$ 80 milhões em descontos aos torcedores que são "fãs de carteirinha" de seus clubes.