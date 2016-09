Ministério Público prorroga Lava Jato por mais um ano

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O CSMPF (Conselho Superior do Ministério Público Federal) decidiu nesta terça-feira (6) prorrogar a Operação Lava Jato por mais um ano. Com isso, os grupos de trabalho montados no Paraná, onde começaram as investigações, e no Rio de Janeiro continuarão funcionando até 8 de setembro de 2017. O CSMPF é presidido pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Iniciada nos primeiros meses de 2014, a Lava Jato já deflagrou 33 etapas, com prisões de políticos e alguns do maiores empresários do país. No caso de autoridades que detêm foro privilegiado, como parlamentares e governadores, as investigações não são de responsabilidade dos procurado do Paraná nem do Rio, mas da PGR (Procuradoria-geral da República). Essas investigações tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal) e no STJ (Superior Tribunal de Justiça).