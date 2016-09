Morre mulher a fazer primeiro transplante de rosto no mundo

Isabelle Dinoire, a francesa submetida em 2005 ao primeiro transplante parcial de face do mundo, morreu no dia 22 de abril aos 49 anos de idade, revelou nesta terça-feira, 6, o hospital universitário de Amiens, no qual foi operada.



A mulher morreu "por consequência de uma longa doença", afirmou o centro hospitalar em comunicado, com o qual confirmou a notícia vazada pelo jornal "Le Figaro", e acrescentou que essa informação não foi divulgada antes à imprensa para preservar a intimidade da família.

Segundo o "Le Figaro", os tratamentos aos quais a mulher estava sendo submetida para evitar a rejeição provocaram o surgimento de um câncer.