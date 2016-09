BNDES reduz exigência de conteúdo nacional em máquinas e equipamentos

BRUNO VILLAS BÔAS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) decidiu reduzir temporariamente sua exigência de conteúdo nacional para fornecedores de máquinas e equipamentos. O banco divulgou nesta terça-feira (6) que fabricantes precisam agora ter ao menos 50% de itens nacionais em suas máquinas para se credenciar ao Finame, um dos programas de financiamento do banco. Esse índice de nacionalização era de, no mínimo, 60% do valor do contrato de serviços -o que inclui mão-de-obra, serviços de engenharia, peças, partes e componentes necessários para produção das máquinas. "A atual redução do índice mínimo de conteúdo nacional busca evitar que empresas industriais fiquem desenquadradas das regras de financiamento por questões de efeitos cambiais", disse o banco. Essas máquinas e equipamentos atendem aos mais variados setores da economia, desde uma fábrica de calçados até o agronegócio. O setor é um dos que tem mostrado alguma reação nos últimos meses.