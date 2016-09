Morre Hugh O'Brian, xerife Wyatt Earp

O ator americano Hugh O'Brian, que ajudou a popularizar os filmes do Velho Oeste na pele do xerife Wyatt Earp em uma série de TV dos anos 1950, morreu nesta segunda-feira (5) aos 91 anos em sua casa, em Beverly Hills, na Califórnia. A informação foi divulgada pela fundação HOBY, criada pelo artista. A nota diz que O'Brian morreu "pacificamente", mas não cita a causa.

Nascido Hugh Charles Krampe em 19 de abril de 1925, o ator ganhou fama por interpretar o incorruptível Wyatt Earp em "The life and legend of Wyatt Earp", uma das primeiras séries de TV sobre a vida no oeste durante o século XIX que foi exibida pelo canal ABC entre 1955 e 1961.

O artista começou a carreira em 1947 na peça de Somerset Maugham "Home and beauty" devido a uma casualidade do destino: o ator principal ficou doente e O'Brian ganhou o papel.