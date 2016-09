Rio prepara esquema especial de trânsito para abertura

(foto: Divulgação)

Uma grande operação está sendo preparada para esta quinta-feira, 7, dia da abertura dos Jogos Paralímpicos no Maracanã. A cerimônia será das 18 às 20 horas.

Na operação, a prefeitura do Rio empregará 520 controladores da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e agentes da Guarda Municipal, que usarão 40 veículos operacionais e 65 motocicletas para monitoramento de toda a região e rápido deslocamento, caso haja necessidade. De acordo com a prefeitura, a melhor forma de chegar ao estádio é por transporte público, de preferência, metrô ou trem. Os ônibus vão demorar mais, por causa das várias modificações do tráfego no entorno do Maracanã.

Além disso, haverá painéis fixos e móveis com mensagens sobre as alterações no trânsito, rotas alternativas e condições de tráfego. Os reboques da CET-Rio serão posicionados nos arredores do estádio para desobstrução das vias em caso de acidente ou quebra de algum veículo. O Centro de Operações Rio vai monitorar toda a área do evento, para que possam ser feitos ajustes na programação dos semáforos e se garanta a fluidez do trânsito e adaptações às novas condições após a implantação dos bloqueios no entorno do Maracanã.

O secretário executivo de Coordenação de Governo, Rafael Picciani, recomendou que o público se planeje e siga as orientações da prefeitura, como a de evitar ir de carro aos locais de competição e optar pelo transporte público.

“Temos um evento de menor dimensão do que os Jogos Olímpicos, porém de complexidade similar, já que não estaremos em período de férias escolares, sem feriados previstos, e isso exigirá mais uma vez o comprometimento e a colaboração de todos os cariocas”, alertou Picciani.

A prefeitura lembra ainda a necessidade de respeitar os locais de circulação restrita e de estacionamento proibido. Para os pedestres, a recomendação é só devem fazer a travessia das ruas e avenidas nos locais com sinais de trânsito para evitar risco de acidentes.

Picciani pede planejamento

O secretário de Coordenação de Governo, Rafael Picciani, pede colaboração e comprometimento

de todos os cariocas Tomaz Silva/Agência Brasil

