Paraná tem 14 cidades com apenas um candidato a prefeito

Eleitores de 97 municípios de 13 estados brasileiros terão apenas um candidato a prefeito para votar no dia 2 de outubro. Os números estão disponíveis no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e podem ser acessados no sistema DivulgaCandContas2016.

O Rio Grande do Sul é o estado com mais cidades com apenas um candidato: 32. Em seguida, estão São Paulo (17), Minas Gerais (16), Paraná (14), Santa Catarina (5), Goiás (4), Mato Grosso (2), Paraíba (2), Ceará (1), Mato Grosso do Sul (1), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1) e Tocantins (1).

