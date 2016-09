Ederson deve voltar aos gramados no fim do mês

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A dura entrada do lateral-direito Fagner na partida entre Corinthians e Flamengo, dia 3 de julho, ainda traz transtornos para Ederson. Dois meses após o violento lance, que lhe rendeu uma lesão óssea no joelho esquerdo, o meia ainda segue sem previsão de retorno aos gramados. O jogador tem encarado uma dura rotina de fisioterapia e musculação sob recomendação do departamento médico rubro-negro. Ederson sofreu a lesão quando atravessava seu momento de maior regularidade pelo clube e estava atuando como titular. Após o episódio, o técnico Zé Ricardo tem escalado Éverton no lugar. Zé Ricardo, aliás, foi expulso pelo árbitro Héber Roberto Lopes na partida por ter reclamado da entrada de Fagner. Apesar do carrinho, nem falta o juiz deu no lance. Mês passado, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgou Fagner e Héber. O lateral foi enquadrado no artigo 254 (praticar jogada violenta) e pegou um jogo de suspensão. Já o árbitro levou um gancho de 20 dias. Embora o Flamengo não estipule uma data, a expectativa é a de que Ederson retorne aos gramados no fim deste mês.