Após pedido do Ministério Público, UFPR mantém projeto de ginástica

A Universidade Federal do Paraná se comprometeu a manter o Projeto de Extensão de Ginástica e Circo, que atende gratuitamente 120 crianças e adolescentes, a maioria de baixa renda. O compromisso foi firmado após a 3ª Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente (Direitos Difusos e Coletivos) de Curitiba entrar em contato com a instituição e solicitar a continuidade das atividades.

Por questões técnicas, a UFPR havia anunciado o fim do projeto, que existe desde 1997 e representou o início da carreira esportiva de diversos ginastas. Procurado por familiares de participantes do projeto, o Ministério Público do Paraná, por meio da citada Promotoria, reuniu-se com representantes da universidade para solicitar a manutenção do projeto, dada sua grande importância social.

Após tratativas entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, a Coordenação do projeto e a Promotoria de Justiça, a universidade decidiu manter o projeto, que passará a ser acompanhado pela Promotoria de Justiça, visando garantir os direitos das crianças e adolescentes atendidos.

