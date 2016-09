TCU encontra nomes de 35 mortos entre doadores de campanha

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou os nomes de 35 pessoas que já morreram na lista de doadores e prestadores de serviços para campanhas eleitorais em todo o país. O primeiro relatório do Tribunal encontrou um total 38.985 doadores com indícios de irregularidades, 34% do total de 114.526 doadores. Do total de 60.952 fornecedores, 1.426 (2%) apresentaram alguma suspeita.

