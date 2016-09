Confira dicas de viagens curtas para os curitibanos fazerem no feriado

Até o final do ano, os brasileiros terão ainda alguns feriados, mas nem todos eles serão prolongados. Um exemplo é o do dia 7 de setembro (em que se comemora a Independência do Brasil), na próxima quarta-feira. Para quem adora viajar e fugir um pouco da rotina, é uma data perfeita para viagens curtas. E os curitibanos terão um motivo a mais para se contentarem: é que no dia 8 (quinta-feira), também é feriado na cidade (Nossa Senhora da Luz dos Pinhais). Os mais sortudos poderão até emendar a sexta-feira com o final de semana. Ou na pior das hipóteses, será possível ter 2 dias de folga.

O Fleety, primeira e maior plataforma de aluguel de carros entre pessoas da América Latina, indica alguns destinos incríveis no Paraná para quem quer fazer um bate-volta para locais próximos da capital, e também para aqueles que querem aproveitar o dia 7 e o dia 8, com os amigos, sozinho ou com a família, para fazer ótimos passeios em Curitiba. Vale a pena dar uma olhada nessas dicas:

Para aqueles que querem curtir em Curitiba em galera ou em família

Com urbanismo e mobilidade que a tornaram uma cidade modelo no Brasil, Curitiba atrai turistas em diferentes épocas do ano. Bem no meio da cidade, é possível passear por diversos parques. Áreas verdes é o que não falta por lá. Um exemplo é o Jardim Botânico, cartão-postal de Curitiba. Chama a atenção também o Teatro Ópera de Arame, cuja arquitetura é bem diferente: com paredes transparentes, em uma estrutura de metal. Lá, além de shows, são exibidas peças de teatro.

Para os curitibanos que querem conhecer outros destinos

São José dos Pinhais

Único do tipo, o Museu do Boneco Animado, em São José dos Pinhais, é uma atração bem diferente e encanta não só as crianças. Bonecos de todos os tamanhos podem ser apreciados. A cidade tem uma cultura bonequeira muito forte, sendo que no Carnaval, acontece o tradicional Desfile dos Bonecos Gigantes de São José dos Pinhais.

E um ótimo passeio também é o Parque Municipal São José dos Pinhais, que tem churrasqueiras, academia ao ar livre, pista de caminhada, campo de futebol, além de uma grande área verde. Bom para relaxar e aproveitar com a família ou amigos.

Distância de Curitiba para São José dos Pinhais: Aproximadamente 20km

Paranaguá

Apesar de atrair muitas pessoas cujo destino final é a Ilha do Mel, Paranaguá também tem opções bem interessantes para turistas. Na cidade onde fica um dos maiores portos da América Latina, é possível visitar o Centro Histórico, com museus e atividades culturais, além do Mercado de Artesanato. E vale também conhecer pratos típicos locais, como o Barreado, um cozido de carne e farinha de mandioca servido com banana da terra e laranja. E a Ilha do Mel é claramente um ótimo passeio, por proporcionar um local calmo e de beleza ímpar.

Distância de Curitiba para Paranaguá: Aproximadamente 90km