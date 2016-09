Campanha nos TRTs promove negociação de dívidas trabalhistas

Redação Bem Paraná com assessoria

06/09/16 às 15:45 Redação Bem Paraná com assessoria

Entre os dias 19 e 23 de setembro, os Tribunais de todo o país estarão mobilizados para a realização de mais uma Semana Nacional da Execução Trabalhista. A campanha, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), reúne credores e devedores para novas tentativas de negociação das dívidas trabalhistas.

O objetivo da ação, que este ano tem como slogan "A justiça só é efetiva quando realizada por inteiro”, é solucionar, por meio da conciliação, processos trabalhistas em que já existe condenação, mas o devedor ainda não cumpriu a decisão judicial. A realização do acordo possibilita o pagamento da dívida sem que a ação se arraste por anos seguidos em razão de sucessivas interposições de recurso.

No TRT do Paraná, 1.361 audiências devem ser realizadas em 46 unidades judiciárias. Além das pautas especiais, o plano de ação inclui o levantamento de dados estatísticos, contatos com órgãos de classe, faculdades de direito, federações e associações para apoio à campanha.

Vale lembrar que o TRT-PR mantém um sistema permanente de tentativas conciliatórias e, a qualquer momento, as partes ou os advogados podem pedir agendamento de audiência, tanto nos processos em que não há sentença proferida, como nos que já estão em grau de recurso ou em fase de execução.