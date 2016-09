Prova de moutain bike irá bloquear Estrda da Graciosa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa que a PR-410 (Estrada da Graciosa), rodovia histórica que faz a ligação entre os municípios de Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba) e Morretes (Litoral) será bloqueada completamente para o tráfego de veículos no dia 18 de setembro. O bloqueio será das 7h às 9h. Durante este horário, a rodovia será a rota exclusiva dos ciclistas que vão participar do Desafio da Serra da Graciosa de mountain bike.



O bloqueio será feito em dois pontos pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Em Quatro Barras, a rodovia será interditada um pouco mais cedo, às 6h uma viatura da polícia fará o bloqueio no km 3, próximo à bifurcação de acesso da antiga Estrada da Graciosa. A medida de segurança visa evitar o encontro de veículos descendo com os ciclistas que irão fazer o trajeto no sentido contrário.



Em Morretes, o bloqueio será feito na interseção entre a PR-410 e a PR-411 às 7h, meia hora antes do início da largada, que será sobre a ponte do Rio Ipiranga. Além dos bloqueios feitos pela polícia, a organização da prova irá posicionar equipes nos recantos e mirantes ao longo do trajeto da prova para orientar motoristas e pedestres que acessaram o local antes do bloqueio.



Uma rota alternativa para quem necessita viajar nesse horário é a BR-277, que também faz a ligação entre Curitiba e as cidades do Litoral paranaense.





GUARATUBA

Também no dia 18 de setembro, no período da manhã, um pequeno trecho da PR-412, próximo ao ferry boat, em Guaratuba, será sinalizado para a realização da prova Herois do Triathlon.



O DER orienta que os turistas evitem passar pelo local nesse período devido a grande circulação de atletas no trecho.