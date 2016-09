Desafeto de Leco, Abilio Diniz é convidado para reunião no São Paulo

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desafeto do presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, Abilio Diniz foi convidado pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Marcelo Pupo Barboza, para participar de uma reunião extraordinária que tratará sobre a reforma do estatuto do clube. O anúncio foi feito por Barboza nesta segunda (5), durante reunião do Conselho. A ideia é que o empresário ajude com propostas para profissionalizar a gestão do futebol do São Paulo. Diniz não é conselheiro, mas participava de diversas reuniões como consultor. A última vez em que o empresário esteve presente foi em fevereiro, quando fez fortes críticas à atual administração do clube. Uma das principais críticas do empresário seria uma falta de cooperação da diretoria com uma auditoria contratada por ele para analisar as contas e contratos do clube nos últimos cinco anos. A demissão de Milton Cruz, amigo de Diniz, também pesou para o rompimento do empresário com Leco, de quem era aliado quando foi eleito presidente do clube. A reunião será no dia 19 de setembro.