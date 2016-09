Funcionários da TV Cultura entram em greve na quinta-feira

GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jornalistas e radialistas da TV Cultura decidiram em assembleia, realizada na segunda (5), entrar em greve a partir desta quinta-feira (8). Os funcionários reivindicam reajuste nos salários, congelados desde 2014 para os radialistas e 2013, para os jornalistas. Demandam o cálculo com base na inflação do período, mais 3% de aumento real.

Também pedem aumento do valor de vale alimentação, refeição e creche, além do planejamento da escala de folgas e de trabalho com um mês de antecedência. "Estamos tentando negociar desde o final de junho, mas a Cultura foi irredutível. Não querem negociar, dizem que o governo não autoriza", diz Sergio Ipoldo, diretor do Sindicato dos Radialistas de São Paulo.

Em 2015, os funcionários paralisaram suas atividades em junho e ameaçaram entrar novamente em greve em julho, após a demissão de mais de 50 funcionários, por não terem a garantia do pagamento da multa do fundo de garantia nem o aviso prévio. Com queda de 53,4% dos repasses do governo do Estado de São Paulo, principal fonte de renda da Cultura, a TV pública reduziu em 15,59% os gastos com custos de pessoal em 2016.

O orçamento total deste ano, de R$ 166 milhões, é 4,07% menor do que em 2015. Ipoldo comenta que o sindicato espera adesão de 90% dos funcionários à greve, levando em conta o público da assembleia. Em paralisações anteriores, a programação foi levada ao ar pela chefia do canal, diz o dirigente. Procurada, a emissora não respondeu até as 15h.