Defesa de Leo Pinheiro pede que ele dê novo depoimento e Moro aceita

BELA MEGALE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dia depois do ex-executivo e sócio da OAS Léo Pinheiro ser preso, a defesa do empreiteiro protocolou um pedido para que ele seja interrogado novamente na ação que envolve o ex-senador Gim Argello. Na segunda-feira (5), o empreiteiro foi preso preventivamente por ordem do juiz Sérgio Moro, que alegou que há risco de Pinheiro obstruir a investigação da Lava Jato. Entre os pontos apontados pelo juiz está a tentativa de obstrução de justiça por meio do pagamento de R$ 5 milhões em propina ao ex-senador Gim Argello para que ele não convocasse empresários para depor na CPI da Petrobras. Moro também relata que Pinheiro teria influenciado outros empreiteiros a agirem na mesma direção para obstrução da CPI. Ao responder o pedido da defesa, o magistrado ponderou que o empreiteiro já tinha sido interrogado, embora tenha mantido silêncio, mas aceitou o pedido de ouvi-lo em outro depoimento afirmando que é possível que Pinheiro "esclareça aspectos relevantes do caso penal". O depoimento foi marcado para o próximo dia 13. Na última vez em que esteve diante do juiz, em 1º de setembro, o empreiteiro se manteve em silêncio. O fato aconteceu depois que a negociação de delação premiada de Léo Pinheiro foi suspensa.