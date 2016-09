Acordo com Procon garante presença de envelopes em agências da Caixa

A falta de envelopes para depósitos em agências bancárias da Caixa Econômica Federal costuma causar os transtornos mais comuns durante a greve dos bancários. De acordo com o Procon-PR, a Caixa Econômica Federal (CEF) é o banco mais reclamado sobre o tema.

Por conta disso, a Caixa fez um acordo com o sindicato dos bancários para garantir ao menos oito endereços com envelopes aos clientes. No ano passado, o problema ocorreu e também foi preciso um acordo com o Procon-PR para que a Caixa repusesse o material.

Em razão do início da greve dos bancários em 06/09, a Caixa Econômica Federal informa que estarão funcionando os caixas automáticos para realização de depósitos em cheque e em dinheiro nas seguintes agências:

Código: 369

Agência: CARLOS GOMES, PR

Endereço: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 275

Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

Código: 375

Agência: PORTAO, PR

Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA, 2813

Bairro: PORTAO

Cidade: CURITIBA

Código: 998

Agência: PINHEIRINHO, PR

Endereço: AV WINSTON CHURCHILL, 2351

Bairro: PINHEIRINHO

Cidade: CURITIBA

Código: 3379

Agência: SITIO CERCADO, PR

Endereço: R PIONEIROS, 1171

Bairro: SITIO CERCADO

Cidade: CURITIBA

Código: 371

Agência: BACACHERI, PR

Endereço: AV PREF ERASTO GAERTNER, 161

Bairro: BACACHERI

Cidade: CURITIBA

Código: 373

Agência: MARECHAL DEODORO, PR

Endereço: TRV DA LAPA, 670

Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

Código: 1001

Agência: VILA HAUER, PR

Endereço: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 5760

Bairro: HAUER

Cidade: CURITIBA

Código: 406

Agência: SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO, 2147

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

Serão afixados avisos CAIXA INFORMA nas demais agências orientando os clientes que o módulo depositário estará funcionando nessas 8 agências.

A Caixa informa ainda que para os depósitos em dinheiro até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), também poderá ser utilizada a rede de lotéricas. Esses depósitos são online, ou seja, entram em dinheiro na conta no momento de sua realização.

Nas demais agências haverá, nas Salas de Autoatendimento a presença de um Gerente de Atendimento no horário das 10:00 às 16:00h para prestar informações e orientar os clientes.