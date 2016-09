Candidato no Rio, Pedro Paulo defende reforma da Previdência

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado licenciado Pedro Paulo (PMDB), candidato à Prefeitura do Rio, defendeu que o presidente Michel Temer envie já a proposta de reforma da Previdência para o Congresso. O envio do projeto de lei foi adiado sob pressão da base aliada, temendo ataques durante o período eleitoral. Pedro Paulo disse que não se sentiria constrangido com o debate. "O país tem pressa. Acredito que o presidente tem o tempo político dele para implementar as reformas. A minha opinião particular é que essas reformas têm de ser feitas o quanto antes. Principalmente no sistema previdenciário brasileiro que tem profundo déficit", afirmou o candidato do prefeito Eduardo Paes (PMDB). O peemedebista classificou a situação da previdência federal como "caótica". Afirmou que a situação é distinta na prefeitura. "Aqui os servidores podem dormir tranquilos", disse ele. Candidatos de oposição têm afirmado que servidores municipais correm o risco de ter benefícios em atraso. O TCM (Tribunal de Contas do Município) apontou uma situação grave no fluxo de caixa do Funprevi no ano passado. O peemedebista disse também que espera contar com Temer em seu palanque durante a campanha, apesar do fraco desempenho do presidente como cabo eleitoral, conforme mostrou o Datafolha. "Não tenho problema em mostrar meus aliados", disse ele.