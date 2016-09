Suspeito de tráfico de drogas é preso com 40 quilos de maconha em Curitiba

Cerca de 40 quilos de maconha, avaliados em torno de R$ 50 mil, foram apreendidos pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) na noite da última sexta-feira (02), na Rodoferroviária de Curitiba, Centro da cidade. Um homem de 22 anos que estava com o entorpecente foi preso em flagrante pela polícia.

As investigações iniciaram depois que a Denarc recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa embarcaria em um ônibus de viagem com drogas. Com base nessas informações, a equipe policial começou a monitorar o local, suspeitando da atitude suspeita do joven.

