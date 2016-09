Funcionários da Associação Paranaense de Reabilitação podem parar

Os empregados da Associação Paranaense de Reabilitação (APR) podem entrar em greve por tempo indeterminado, a partir da próxima semana. A decisão deve sair de uma assembleia geral marcada para ocorrer nesta segunda-feira, 12 de setembro, ás 12h30. O indicativo de paralisação já havia sido aprovado em assembleia realizada dia 22 de agosto.

A greve da categoria deve começar logo após a assembleia, caso a direção da APR não tenha quitado até o quinto dia útil, ou seja, 9 de setembro, o salário do mês agosto e os benefícios referentes ao vale transporte e vale alimentação atrasados desde julho deste ano. De acordo com informações dos empregados da APR, os atrasos nos salários ocorrem frequentemente. Pelo mesmo motivo, os funcionários realizaram uma greve em fevereiro do ano passado que teve a duração de 11 dias.

O vice-presidente do SENALBA-PR, Marcelo dos Santos diz que a insatisfação dos trabalhadores da APR é tão grande, que a maioria quer inclusive paralisar totalmente o atendimento no Hospital de Reabilitação, não mantendo nem mesmo o atendimento mínimo estipulado pela Lei de Greve, que determina um funcionamento mínimo em caso de paralisações de serviços essenciais.

A principal fonte de recurso da APR são os convênios mantidos com o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Saúde. Segundo Marcelo dos Santos, os trabalhadores da APR deverão enfrentar nos próximos dias novos problemas, em função do fim contrato entre APR e Secretaria de Estado da Saúde, previsto para ser encerrado no próximo dia 30 de setembro.

Até o momento ninguém sabe o que irá ocorrer com os trabalhadores da APR, explica o dirigente do SENALBA-PR. “Os Sindicatos: Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionais e Assistentes que representam os profissionais liberais contratados pela APR estão se mobilizando. Já solicitamos inclusive uma audiência com o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto para discutir como ficará a situação dos trabalhadores e quem arcará com salários, benefícios e rescisões de contratos de trabalho,” finaliza Marcelo dos Santos.