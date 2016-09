Redação Bem Paraná com assessoria

06/09/16 às 16:34 - Atualizado às 16:34 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (Ctur) abriu inscrições para interessados em participar da Feira Especial de Natal nas praças Osório e Santos Andrade e da Barraca Tema “Casa do Papai Noel”. Destacada como uma das mais concorridas do calendário da cidade, a Feira Especial de Natal deste ano oferece, ao todo, 86 espaços para barracas.

Serão selecionados produtos artesanais com motivos natalinos, temas turísticos e para presentes, culinária local, gastronomia, apicultura, entidades assistenciais e programas/projetos da Prefeitura Municipal de Curitiba. A Feira Especial de Natal será de 23 de novembro a 23 de dezembro de 2016, e funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 19h, nas praças Osório e Santos Andrade.

Segundo o edital, já disponível na página da Secretaria de Turismo (http://multimidia.turismo.curitiba.pr.gov.br/2016/9/pdf/00001320.pdf), as inscrições, bem como a apresentação de documentação e produtos, estarão abertas nos dias 3 e 4 de outubro de 2016, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na sede do Ctur, na Gerência de Artesanato (Rua da Glória, nº 362, no Centro Cívico).

Além da internet, o edital e anexos também poderão ser obtidos diretamente no Ctur, no mesmo endereço, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. A sessão de abertura dos envelopes e da avaliação dos produtos acontecerá nos dias 07 e 10 de outubro de 2016.

Arte e artesanato nos bairros

O Ctur encerrou as apurações para definir expositores que irão participar das feiras de arte e artesanato nos bairros. Foram preenchidas 187 das 261 vagas oferecidas. Somente quatro das 21 feiras programadas não tiveram expositores selecionados: CIC (Terminal do CIC); Santa Quitéria (Praça Francisco de Macedo); Orleans (Praça Jardinete Zezé Ribas) e Fazendinha (Terminal Fazendinha). Não estão previstas novas licitações para as feiras de bairro para este ano.