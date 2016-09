Petrobras deve anunciar ainda neste mês venda de gasodutos à Brookfield

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras deve anunciar até o fim do mês a venda de sua rede de gasodutos da região Sudeste a consórcio liderado pela canadense Brookfield por US$ 5,2 bilhões. É a maior operação, até agora, do plano de venda de ativos da estatal. A Folha de S.Paulo apurou que as negociações já foram concluídas e o anúncio da operação depende apenas de aprovação pelos conselhos de administração das empresas. Além da Brookfield, o consórcio comprador tem fundos soberanos de Cingapura e da China e o fundo de pensão de British Columbia, no Canadá. A operação está sendo coordenada pelo Santander Brasil e envolve a NTS (Nova Transportadora do Sudeste), criada em 2015 a partir da cisão da TAG (Transportadora Associada de Gás), subsidiária da estatal que controlava a malha brasileira de gasodutos. A NTS ficou com a rede do Sudeste, enquanto uma outra empresa, a NTN (Nova Transportadora do Nordeste), ficou com as redes do Norte e Nordeste. Essa segunda empresa também será negociada. Inicialmente, a estatal pensava em vender 81% da NTS, mas a fatia foi ampliada durante as negociações. A Petrobras considera estratégico manter uma participação na empresa, por onde escoa parte relevante de sua produção de gás natural. Até o momento, a Petrobras anunciou operações de venda de ativos que somam US$ 4,6 bilhões, incluindo a transferência de 49% da Gaspetro, de operações no Chile e na Argentina e de sua fatia de 66% na área de Carcará, no pré-sal. No fim de julho, informou que abriu negociações exclusivas com a mexicana Alpek para as empresas do complexo petroquímico de Pernambuco, e comunicou ao mercado um novo modelo de venda da BR Distribuidora, que prevê o controle compartilhado da subsidiária. Questionado por sindicalistas, o plano de desinvestimento da estatal tem como meta arrecadar US$ 15,1 bilhões até o fim do ano.