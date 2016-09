Temer chega a Brasília antes do horário previsto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer chegou da China por volta das 11h desta terça-feira (6), antecipando em mais de três horas a duração da viagem. A expectativa era de que o avião presidencial pousasse na Base Aérea de Brasília às 14h30. Ao desembarcar, Temer foi direto ao Palácio do Jaburu. As informações são da Agência Brasil. Michel Temer foi recebido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que assumiu interinamente a Presidência da República enquanto Temer viajava. Na China, Temer participou da reunião de Cúpula do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias mundiais. Foi a sua primeira viagem oficial ao exterior após assumir -em caráter definitivo- o cargo.