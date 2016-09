Carteiros do Paraná aprovam indicativo de greve para dia 14

Os carteiros do Paraná, em várias assembleias realizadas pelo estado, aprovaram um indicativo de greve para o dia 14 de agosto a partir das 22 horas. Segundo as informações do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Paraná (Sintcom-PR), até lá, os trabalhadores continuarão a fazer assembleias para avaliar as propostas salariais apresentadas. Ainda segundo o Sindicato, no dia 14, os trabalhadores farão novas assembleias para aprovarem ou não a paralisação, com base nas negociações que deverão ocorrer até a data.

Segundo o Sindicato, desde o início das negociações, a empresa está mostrando truculência. De acordo com o sindicato, os diretores adiaram o calendário de negociação, e, na primeira reunião, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, disse que não irá ouvir os trabalhadores, apenas passar a posição da empresa. Além disso, afirmou, em tom de ameaça, que a empresa enfrentará os trabalhadores para tentar retirar direitos.



No dia 22 de agosto, a ECT apresentou sua proposta para várias cláusulas do acordo coletivo. Todas as suas propostas tem o mesmo objetivo: retirar direitos. A empresa quer instituir banco de horas, atacar os sindicatos, retirar as indenizações em caso de acidentes e não abrir mais CAT em assaltos, retirar a cláusula que protege motoristas e motoqueiros em caso de multa de trânsito e acidentes. Confira aqui para conferir a matéria completa sobre essa reunião. Outros ataques – como ao nosso plano de saúde – estão por vir nas próximas reuniões com a ECT.