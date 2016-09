STF nega recurso do ex-ministro Edinho Silva na Lava Jato

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou hoje (6) recurso do ex-ministro da Comunicação Social Edinho Silva para retirar do juiz federal Sérgio Moro a competência para julgá-lo na Operação Lava Jato.



Os advogados de Edinho recorreram ao STF para anular decisão do ministro Teori Zavascki, que remeteu para a Justiça Federal as investigações após o ex-ministro ter deixado o governo quando a presidenta Dilma Rousseff foi afastada do cargo, em 12 maio deste ano.

Edinho Silva atuou como tesoureiro na campanha presidencial de Dilma em 2014 e foi citado nos depoimentos de delação premiada do empresário Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC. Segundo os depoimentos, Silva teria pressionado Pessoa para receber doações para a campanha e dito que a empresa tinha contratos com a Petrobras.

Em 2015, quando as denúncias foram divulgadas, Edinho Silva afirmou que nunca tratou de assuntos relacionados a qualquer empresa e lembrou que as contas de campanha de Dilma foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).