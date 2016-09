Mesmo com Dia dos Pais, comércio varejista registra queda de 0,9% em agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atividade varejista registrou retração de 0,9% no mês agosto -quando se comemora o Dia dos Pais- na comparação com julho, segundo Indicador da Serasa Experian. Na comparação com agosto do ano passado, houve retração de 5,7%. As informações são da Agência Brasil. Apesar de ter sido a 13ª queda consecutiva neste critério de comparação, foi a menor dos últimos 11 meses. No acumulado do ano, o comércio varejista registra queda de 7,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Todas as categorias pesquisadas registraram recuo na atividade varejista em agosto. O maior deles foi de 3,4% no segmento de veículos, motos e peças. O setor de móveis, eletroeletrônicos e equipamentos de informática recuou 2,2% e o de tecidos vestuário e calçados caiu 1,3%. As menores retrações ocorreram no segmento de material de construção (-0,3%) e no de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-0,4%). A maior retração do consumidor no período de janeiro a agosto de 2016 deu-se no segmento de veículos, motos e peças, que registrou queda de 15,1% frente ao mesmo período do ano passado. A segunda maior queda foi de 13,5%, observada nas lojas de tecidos, vestuário, calçados e acessórios. O recuo foi de 12,8% nas lojas de móveis, eletroeletrônicos e equipamentos de informática. Retrações menores ocorreram em lojas de material de construção (-6,8%) e nos supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-7,5%). De acordo com os economistas da Serasa Experian, a perda de renda real, ocasionada pela inflação ainda elevada e pelo aumento das taxas de desemprego no país, além das condições de crédito bastante restritivas, continuam pesando negativamente sobre a atividade varejista nacional.