Paraná Clube soma 23 contratações na temporada

06/09/16 às 17:48

Wellington e Lucas: dois reforços para a Série B (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu dois novos reforços para a sequência desta temporada e chegou à marca de 23 contratações em 2016. O volante Wellington Reis e o lateral-direito Lucas Taylor já estão no CT Racco - Ninho da Gralha e em breve poderão estrear com a camisa tricolor.

“A ideia é equilibrar o elenco em todos os setores. Ainda temos 15 rodadas pela frente e não podemos nos descuidar”, destacou Hélcio Alisk, superintendente de futebol paranista. O prazo para novas contratações termina no dia 15 de setembro, antes da 26ª rodada da competição e a tendência é que estes sejam os últimos reforços do ano.

OS 23 CONTRATADOS EM 2016

Reforços trazidos pelo clube desde o início do ano

Zagueiro: Demerson, Pitty, João Paulo, Leonardo e Leandro Silva

Laterais: Dick, Nei, Diego Tavares, Henrique Gelain e Lucas Taylor

Volantes: Lucas Otávio e Wellington Reis

Meia: Nadson, Valber, Eliton, Murilo Rangel, Marcelinho e Cristian

Atacantes: Robson, Toni, Henrique, Robert e Guilherme Queiroz

O volante Wellington Reis, 24 anos, vem do J. Malucelli, onde disputou o Paranaense e a Série D. O jogador tem experiência também na disputa da Série B, tendo vestido as camisas de Boa Esporte (2014) e Criciúma (2015). “Chego motivado para aproveitar essa chance e buscar as metas estabelecidas pelo clube. Vamos correr atrás do acesso”, afirmou o jogador. “A competição está muito equilibrada e é possível buscar. O essencial é melhorar o desempenho dentro de casa. Emplacando duas, três vitórias, já colamos no G4”.

Lucas Taylor tem apenas 21 anos. O jogador foi revelado pelo Palmeiras e estava emprestado ao Criciúma, onde foi pouco aproveitado. A sua contratação visa suprir uma carência do elenco, pois o Tricolor contava apenas com Diego Tavares para o setor. “É uma boa oportunidade. A minha segunda chance nessa temporada e espero sair vitorioso”, disse o jogador. “Sei que o Paraná é um clube com muitos títulos e que já revelou bons jogadores. Espero conquistar meu espaço”, finalizou Taylor.



PERFIL DOS JOGADORES

Wellington Reis

Nome: Wellington Rodrigues dos Reis

Idade: 24 anos (15/12/1991, Barra Bonita-SC)

Altura: 1,74m

Peso: 75kg

Posição: volante

Clubes: J. Malucelli-PR, Boa Esporte-MG, Criciúma-SC, J. Malucelli-PR e Paraná Clube.

Lucas Taylor

Nome: Lucas Taylor Maia Reis

Idade: 21 anos (10/04/1995, Guarulhos-SP)

Altura: 1,77m

Peso: 70kg

Posição: lateral-direito

Clubes: Palmeiras-SP, Criciúma-SC e Paraná Clube.

