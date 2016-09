Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Hashtag contra terrorismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (6) a quarta fase da Operação Hashtag, que investiga grupo suspeito de planejar ataques terroristas no Brasil durante os Jogos. Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de condução coercitiva -um na cidade de São Paulo e outro no interior do Estado- e mais dois de busca e apreensão. A polícia não informou a identidade dos que foram levados para depor. A Operação Hashtag teve início a duas semanas da Olimpíada, no dia 21 de julho, quando a Polícia Federal prendeu dez brasileiros suspeitos de simpatizar com grupos terroristas. O suspeitos faziam parte de um grupo que estavam sendo monitorado pelo governo por fazer elogios e compartilhar conteúdo favorável a grupos extremistas e atentados terroristas, como os feitos pelo Estado Islâmico. Depois, no dia 11 de agosto, a PF prendeu mais dois suspeitos de serem simpatizantes do Estado Islâmico. Segundo a Folha de S.Paulo apurou, nas conversas com os demais detidos, eles se ofereciam para executar eventuais atos terroristas durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. A Polícia Federal conseguiu rastrear as mensagens a partir do material apreendido na operação deflagrada em julho. No dia 19 de agosto, na terceira fase da operação, foi cumprido novo mandado de prisão temporária, desta vez em Brasília.